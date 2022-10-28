Заперечення суверенітету України Путіним несумісне з серйозними переговорами – ISW

Президент Росії Володимир Путін, продовжуючи заперечувати український суверенітет під час виступу у дискусійному клубі «Валдай» 27 жовтня, фактично засвідчив, що серйозні переговори із РФ є неможливими, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 27 жовтня.

«Президент Росії Володимир Путін продовжує відкидати ідею суверенітету України, що принципово несумісне із серйозними переговорами. Путін продовжив заперечувати український суверенітет під час виступу на дискусійному клубі «Валдай» 27 жовтня. Путін заявив, що «єдиною реальною гарантією українського суверенітету» може бути лише Росія, яка «створила» Україну… Заяви Путіна заперечують той юридичний факт, що Україна є повністю суверенною державою, що Російська Федерація визнала суверенітет України і що український народ існує як окрема нація. Увічнення Путіним наративу про те, що Україна та Росія – це єдиний народ, поділений на різні держави довільними історичними обставинами, вказує на його постійну мету – знищити українську державу та стерти саме поняття українського народу», – йдеться в повідомленні.

У ISW вважають, що ці заяви, поряд з багатьма діями Росії, повинні викликати «серйозні роздуми над питанням про те, чи є війна Росії проти України актом геноциду, оскільки геноцид юридично визначається як «дії, які здійснюються з наміром знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову чи релігійну групу».

Напередодні президент РФ Володимир Путін виступив на засіданні дискусійного клубу «Валдай», де заявив, що Захід бачить скрізь «підступи Кремля» і повторив раніше відомі наративи Кремля про «допомогу Донбасу», Україну і Росію «як єдиний народ» і державу Україна як «штучну державу». В ОПУ заявили, що висловлювання Путіна були сформульовані «за Фрейдом».