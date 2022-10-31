В ISW спрогнозували плани Путіна щодо війни в 2023 році

Президент Росії Володимир Путін, швидше за все, спробує продовжити звичайні воєнні операції в Україні, щоб утримати нині окуповані території, завоювати нові землі і створити умови для згортання західної підтримки України, яке, як він очікує, станеться цієї зими, пише у своєму новому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Дослідники вказують на те, що Путін, ймовірно, не полишив надії досягти своїх «максималістських цілей» в Україні за допомогою звичайних військових засобів, які він використовує паралельно з зусиллями зламати волю України до боротьби і волю Заходу продовжувати підтримувати Київ.

«Щойно завершена російська часткова мобілізація резервістів переконливо свідчить про те, що Путін має намір продовжувати воювати в 2023 році, а не розраховувати на те, щоб забезпечити певне припинення вогню чи ескалацію таким чином, щоб завершити війну на його умовах. Він заплатив дуже високу внутрішню ціну за ці мобілізаційні зусилля втечею сотень тисяч росіян до інших країн, безпрецедентними протестами і настільки ж безпрецедентною критикою діяльності російської армії та російського уряду», – кажуть дослідники.

«Ця ціна має сенс, якщо Путін має намір продовжувати боротьбу і визнає необхідність доправити підкріплення в Україну прямо зараз, щоб утримувати свої позиції достатньо довго для того, щоб прибули нові призовники і переламали ситуацію на його користь, як він може думати. Це має набагато менший сенс, якщо він має намір перейти до використання тактичної ядерної зброї або в спробі виграти війну, або в надії забезпечити припинення вогню чи якийсь інший вихід із ситуації на вигідних умовах», – додали вони.

Крім того, дослідники зазначають, що на подальші дії Путіна впливатиме те, чи вдасться йому, як він на це розраховує, «зламати волю Європи шляхом припинення поставок російських енергоносіїв протягом зими» і зупинити поставки західної допомоги Україні.

«Європейські уряди демонстративно підготували своє населення до важкої зими, зробили якнайкращі запаси енергії та встановили умови для зменшення споживання енергії навіть зі значними економічними витратами. Ці дії сигналізують про те, що європейські лідери готові до такого тиску, з яким вони можуть зіткнутися на початку холодної пори року. Путін може сподіватися, що вони не зможуть протистояти цьому тиску всю зиму», – йдеться у звіті.

З огляду на це Путін вирішуватиме чи відправляти навесні нових російських військових на війну, чи діяти іншим чином.

«Путін навряд чи піде на ескалацію з використанням тактичної ядерної зброї, якщо тільки несподіваний провал російської армії не дозволить українським силам здійснювати неконтрольоване просування по всьому фронту. Така ситуація можлива, але малоймовірна. Надзвичайно малоймовірно, що Путін буде прагнути до прямого військового конфлікту з НАТО. Путін, швидше за все, продовжуватиме натякати на можливість тактичного використання Росією ядерної зброї та нападів на НАТО, однак це буде частина його зусиль зламати волю Заходу з продовження підтримки України», – заявили в ISW.

27 жовтня в Інституті вивчення війни заявили, що президент Росії Володимир Путін, продовжуючи заперечувати український суверенітет під час виступу у дискусійному клубі «Валдай», фактично засвідчив, щосерйозні переговори із РФ є неможливими.

Путін під час виступу заявив, що Захід бачить скрізь «підступи Кремля» і повторив раніше відомі наративи Кремля про «допомогу Донбасу», Україну і Росію «як єдиний народ» і державу Україна як «штучну державу». В ОПУ заявили, що висловлювання Путіна були сформульовані «за Фрейдом».