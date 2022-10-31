44 з 50. Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття 44 російських ракет, більшість – у центрі країни

Українські військові збили 44 з 50 російських ракет, більшість – у центрі країни, повідомляє у телеграмі пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.



За даними командування, 18 ракет збили у зонах відповідальності повітряного командування «Центр», «Південь» – 12, «Схід» – 9 та «Захід» – 5 ракет.



«О 07:00 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України. Із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область)», – йдеться у повідомленні.

Вранці 31 жовтня російські війська завдали масованих ударів по Україні. Влада повідомили про влучання російських ракет по критичній інфраструктурі в Києві, Харкові, Запоріжжі, на Київщині, Буковині, Кіровоградщині та Черкащині.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136.

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Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».