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Російські ракети влучили в енергооб’єкт на Кіровоградщині – голова ОВА

«Попередньо – без жертв. Триває ліквідація наслідків пожежі» (фото ілюстративне)

Російські ракети влучили в один з енергетичних об’єктів у районі Світловодська, повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

«Попередньо – без жертв. Триває ліквідація наслідків пожежі. Будьте пильними! Не залишайте укриттів», – написав він у телеграмі.

Приблизно від 7:30 по всій Україні, крім окупованого Криму, лунає повітряна тривога. Місцева влада повідомила про російські удари в Києві, на Черкащині, у Харкові, Запоріжжі. На Вінниччині збита російська ракета впала у цивільні об’єкти. Над Львівщиною збили російські ракети, у Чернівецькій області через влучання пошкоджена критична інфраструктура.

Як повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ, російські бомбардувальники, що вилетіли з Ростовської області РФ, вранці 31 жовтня випустили по території України понад 20 ракет.

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