У Запоріжжі через удари РФ пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури – ОВА

У Запоріжжі через російські ракетні удари вранці 31 жовтня пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Сьогодні приблизно о 8:00 ранку ворог завдав ракетних ударів по Запоріжжю. Попередньо, ракетами, які запустили з літаків. Пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом. Постраждалих на цю хвилину не виявлено, всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється», – написав Старух у телеграмі.

Він додав, що не виключені повторні удари.

Приблизно від 7:30 по всій Україні, крім окупованого Криму, лунає повітряна тривога. Місцева влада повідомила про російські удари в Києві, на Черкащині, у Харкові. На Вінниччині збита російська ракета впала у цивільні об’єкти.

Як повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ, російські бомбардувальники, що вилетіли з Ростовської області РФ, вранці 31 жовтня випустили по території України понад 20 ракет.