Кличко підтвердив влучання по Києву – у деяких районах немає електрики та води

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив удари по об’єктах критичної інфраструктури – у деяких районах немає електрики та води.



«У результаті ударів по об’єктах критичної інфраструктури, частина столиці знеструмлена. В деяких районах немає водопостачання. Всі служби працюють», – написав він.

Перед цим Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу ППО.

Раніше у соцмережах повідомлялось про звуки вибухів в Києві.

По всій території України була оголошена масштабна повітряна тривога, під час якої російські війська ударили по критичній інфраструктурі в Харкові, Запоріжжі та на Черкащині.

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Служба безпеки України 12 жовтня повідомила, що встановила особу людини, яка надавала російським військам координати для ударів по Києву.

10 жовтня інфраструктура і цивільне населення понад 20 населених пунктів України, зокрема і Київ, постраждали внаслідок масованих обстрілів із боку Росії. Рятувальники загасили понад 30 пожеж. За даними ДСНС, на ранок 11 жовтня відомо про 19 загиблих і 105 поранених внаслідок масованих російських атак по Україні.

Після того Росія кілька разів знову атакувала Київ. 17 жовтня іранські дрони-камікадзе, запущені російськими військовими, поцілили в житловий будинок в центрі міста, загинули п'ятеро людей. Наступного дня, 18 жовтня, після російських ракетних ударів пошкоджені два об’єкти критичної інфраструктури, загинули три людини. У деяких районах міста були проблеми з електро- та водопостачанням.