У КВМА уточнюють – у Києві влучань російських ракет не було

У Київській військовій міській адміністрації уточнюють – у Києві не було влучань російських ракет під час ранкової масованої атаки Росії.



«Завдяки ефективній роботі сил ППО – влучань по Києву не зафіксовано. Проте ранкові удари по Київщині вплинули на водо- та енергопостачання столиці! В окремих районах міста вже є перебої», – йдеться у повідомленні.

Раніше сьогодні мер Києва Віталій Кличко у телеграмі написав, що у результаті ударів по об’єктах критичної інфраструктури, частина столиці знеструмлена, в деяких районах немає водопостачання. Згодом він уточнив, що сталося через пошкодження енергооб’єкта біля Києва.

Вранці 31 жовтня російські війська завдали масованих ударів по Україні. Влада повідомила про влучання російських ракет по критичній інфраструктурі в Харкові, Запоріжжі, на Київщині, Буковині, Кіровоградщині та Черкащині.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136.

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Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».