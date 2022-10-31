Наслідки масованих атак РФ: у Києві 80% споживачів залишаються без водопостачання

Через пошкодження енергооб’єкта біля Києва 80% споживачів столиці залишаються без водопостачання, а в 350 тисячах помешкань немає світла, повідомив мер міста Віталій Кличко.



«Фахівці «Київводоканалу» працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити роботу водопровідних станцій. Наразі, через пошкодження енергооб’єкту біля Києва, 80% споживачів столиці залишаються без водопостачання. Про всяк випадок просимо запастись водою з найближчих бюветів та точок продажу», – написав він у телеграмі, додавши, що спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду у квартири киян.



За його словами, працюють також енергетики, щоб відновити енергопостачання в 350 тисяч помешкань Києва, які залишилися без світла.

Вранці 31 жовтня російські війська завдали масованих ударів по Україні. Влада повідомила про влучання російських ракет по критичній інфраструктурі в Харкові, Запоріжжі, на Київщині, Буковині, Кіровоградщині та Черкащині.

10 жовтня інфраструктура і цивільне населення понад 20 населених пунктів України, зокрема і Київ, постраждали внаслідок масованих обстрілів із боку Росії. Рятувальники загасили понад 30 пожеж. За даними ДСНС, на ранок 11 жовтня відомо про 19 загиблих і 105 поранених внаслідок масованих російських атак по Україні.

Після того Росія кілька разів знову атакувала Київ. 17 жовтня іранські дрони-камікадзе, запущені російськими військовими, поцілили в житловий будинок в центрі міста, загинули п'ятеро людей. Наступного дня, 18 жовтня, після російських ракетних ударів пошкоджені два об’єкти критичної інфраструктури, загинули три людини. У деяких районах міста були проблеми з електро- та водопостачанням.