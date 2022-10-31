Тимошенко: після масованої атаки РФ запроваджуються екстрені відключення електрики

Після масованої атаки РФ по енергосистемі України запроваджуються екстрені відключення електроенергії, повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.



«Важливо! Через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії! Російські терористи вчергове нанесли масований удар по об'єктах енергосистеми низки областей України. Частину ракет вдалося збити ППО, частина ж влучила в ціль», – написав він у телеграмі.



За його словами, відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків влучань.

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Близько 7:30 по всій території України була оголошена масштабна повітряна тривога. Повідомлялося про роботу сил ППО в низці областей. Влада вже підтвердила влучання російських ракет по критичній інфраструктурі в Києві, Харкові, Запоріжжі, на Буковині, Кіровоградщині та Черкащині. Також відомо про «прильоти» на Київщині.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136.