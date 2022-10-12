СБУ заявляє, що встановила людину, яка надала Росії координати для ударів по Києву

Служба безпеки встановила особу чоловіка, який надавав російським військам координати для ударів по Києву. Про це відомство заявило 12 жовтня.

«Він знаходиться у тимчасово окупованому Криму, але організував активну діяльність у столичному регіоні через свою агентку. СБУ уже викрила і затримала цю жінку. Вона знаходиться під вартою і відповідатиме за свої дії перед законом», – йдеться в повідомленні.

Куратор затриманої, за даними слідства – 56-річний уродженець Києва, який з 2017 року проживає в окупованому Криму. Там його завербували російські спецслужби.

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«Зрадник отримував завдання від працівника ФСБ РФ та передавав своїй агентці у столицю. Остання мала збирати дані для коригування ударів по об’єктах критичної інфраструктури, цивільних та військових об’єктах надавати інформацію про пересування українських військ, розташування блокпостів на території Києва та Київської області», – пояснюють у СБУ.

Чоловікові повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану за попередньою змовою.

Інфраструктура і цивільне населення понад 20 населених пунктів України постраждали внаслідок масованих обстрілів із боку Росії 10 жовтня. Рятувальники загасили понад 30 пожеж. За даними ДСНС, на ранок 11 жовтня відомо про 19 загиблих і 105 поранених.