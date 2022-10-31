Британська розвідка повідомила про «погано споряджених» мобілізованих із РФ, які прибувають в Україну

Росія з середини жовтня перекинула на передову в Україну кілька тисяч новомобілізованих резервістів, у багатьох випадках вони «погано споряджені», повідомила 31 жовтня британська розвідка.

«У вересні російські офіцери були стурбовані тим, що деякі нещодавно мобілізовані резервісти прибувають в Україну без зброї. Зображення з відкритих джерел вказують на те, що гвинтівки, які були видані мобілізованим резервістам, зазвичай є автоматами АКМ, зброєю, яка вперше була представлена в 1959 році. Багато з них, ймовірно, майже непридатні для використання через погане зберігання. АКМ стріляє патронами калібру 7,62 мм, тоді як регулярні бойові частини Росії в основному озброєні 5,45-мм автоматами АК-74М або АК-12», – йдеться в повідомленні, яке цитує Міністерство оборони Великої Британії.

У британській розвідці додали, що інтеграція резервістів із військовослужбовцями-контрактниками та ветеранами бойових дій в Україні означатиме, що російським логістам доведеться доставляти на передову не один, а два види стрілецької зброї.

«Ймовірно, це ще більше ускладнить і без того напружені логістичні системи Росії», – йдеться в повідомленні.

Мобілізацію в Росії оголосили 21 вересня. Президент Росії Володимир Путін назвав її «частковою», наголосивши, що будуть призивати людей, які служили в армії та мають бойовий досвід. Однак були зафіксовані численні випадки призову та відправлення на фронт без навчання людей без реального військового досвіду.

В українській розвідці повідомили, що після оголошення в Росії мобілізації загалом зросла кількість російських військових, які здаються в полон. Окрім того, вже надходять повідомлення про загибель мобілізованих на фронті в Україні.

У Пентагоні заявляли, що Москві буде важко досягти мобілізації анонсованої кількості резервістів.

У середині жовтня Путін заявив, що мобілізація має завершитися протягом найближчих двох тижнів. Низка регіонів звітувала про її завершення ще раніше – проте не завжди це означало закінчення відправлення людей до армії.

28 жовтня заходи щодо так званої часткової мобілізації в Росії було закінчено, повідомив на зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним міністр оборони країни Сергій Шойгу.