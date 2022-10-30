Російські військові облаштували табір підготовки мобілізованих у Сєвєродонецьку – влада

Російські окупанти облаштували табір підготовки мобілізованих у Сєвєродонецьку на Луганщині, повідомив голова військово-цивільної адміністрації міста Олександр Стрюк в ефірі телеканалу «Київ».

За словами представника місцевої влади, кількість російських мобілізованих у Сєвєродонецьку останнім часом суттєво збільшилася.

«Навіть було організовано щось на кшталт табору для їхньої підготовки або полігон... Зайшла додаткова жива сила у місто, яку там готують, навчають. Важко сказати, що вони там із ними роблять. Може розказують, як виглядає зброя», – повідомив Стрюк.

Він також зазначив, що армія РФ готується до оборони окупованого міста та будує лінії оборони.

«Найбільша загроза – це мінування околиць міста», – наголосив голова ВЦА.

Мобілізацію в Росії оголосили 21 вересня. Президент Росії Володимир Путін назвав її «частковою», наголосивши, що будуть призивати людей, які служили в армії та мають бойовий досвід. Однак були зафіксовані численні випадки призову та відправлення на фронт без навчання людей без реального військового досвіду.

В українській розвідці повідомили, що після оголошення в Росії мобілізації загалом зросла кількість російських військових, які здаються в полон. Окрім того, вже надходять повідомлення про загибель мобілізованих на фронті в Україні.

У середині жовтня Путін заявив, що мобілізація має завершитися протягом найближчих двох тижнів. Низка регіонів звітувала про її завершення ще раніше – проте не завжди це означало закінчення відправлення людей до армії.

У Пентагоні заявляли, що Москві буде важко досягти мобілізації анонсованої кількості резервістів.

28 жовтня заходи щодо так званої часткової мобілізації в Росії було закінчено, повідомив на зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним міністр оборони країни Сергій Шойгу.