З Мелітополя – до Грузії. Як українці долають шлях із російської окупації?

Оголошена у Росії мобілізація торкнулася також нових окупованих територій України – там почали формувати так звані «добровольчі батальйони» з місцевих жителів. Багато чоловіків призовного віку прислухались до порад керівництва України та вирішили уникнути перспективи бути кинутими на фронт проти своїх. Серед них – 40-річний житель міста Мелітополя Запорізької області, який розповів проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» про евакуацію своєї родини з окупованого міста.

Чоловік розповів, що взяв брата і 10-річного сина та колоною з чотирьох автівок вирушив у бік Грузії через окупований Крим.

Вийшли чоловіки та кажуть: «Хлопці, скидайтеся грошима, ми вас провеземо»

– Десь за 200 кілометрів до грузинської митниці проїхали один російський блокпост, де переглянули авто, перевірили документи і без жодних проблем пропустили далі. Під'їхали ми до другого. Там нас буквально послали нецензурною лайкою. Повертаємося до першого блокпосту. Проїхали метрів 500 і тут до нас під'їжджає автівка з тонованим склом, без номерів. Вийшли чоловіки та кажуть: «Хлопці, скидайтеся грошима, ми вас провеземо». Ми на це не повелися.



За словами чоловіка, блокпост, де його автівку розвернули, проїхати згодом таки вдалося. Далі, каже мелітополець, в нього знову вимагали гроші. Російські силовики, за його словами, вдавалися до практики «мору».

У людей просто бізнес – по «десятці» з авто

– Чотири кілометри до Владикавказу. Там пост поліції. На їхніх автівках є номер «гарячої» лінії, але одну цифру затерто. Напевно, щоб не додзвонилися. Ці поліцейські загнали нас у «відстійник». Підходить чоловік і відкрито каже: «Давайте по 10 тисяч рублів з автівки і ми вас проведемо далі». Пів дня простояли у цьому «відстійнику». Таких як ми машин було близько 150. У людей просто бізнес – по «десятці» з авто.

Випробування часом тривало 12 годин, каже мелітополець. За його словами, весь цей час купа людей, немає можливості відвідати вбиральню та навіть поїсти. Особливо складно у таких умовах із дітьми.



– Під'їжджаємо до кордону з Грузією. Черга – 10 кілометрів один ряд. Ми за добу просунулися, мабуть, кілометри на два. Поки стояли, що тільки нам не пропонували, і продати авто, і просили грошей за швидкий виїзд із черги. Дехто платив. Групи з п'ятьох, наприклад автівок, на пару кілометрів вперед за гроші пропускали. Далі вони опинялися заблокованими з усіх боків, оскільки колона рухається у шість рядів. Можливості виїхати з пастки більше не було, і гроші, ясно що ніхто не поверне. Тому багато покинутих машин, бо хтось не витримав і просто пішов пішки... Ці авто вже ніяк не об'їхати.

«Пригода» у кілометрових чергах тривала три доби. Після відео з квадрокоптера поширене в соцмережах, де видно, що коїться на грузинській митниці, чоловік ухвалив рішення повертатись назад.

Заснули на кілька хвилин. А нас вже ззаду два авто без номерів заблокували – підозрілі люди у масках

– Ми виїхали з колони за заправку, поруч стоянка і дві фури. Ми припаркувались між цими фурами. Не спали, здавалось вічність. Заснули на кілька хвилин. А нас вже ззаду два авто без номерів заблокували – підозрілі люди у масках... Ми вирішили негайно розвертатися, бо точно зрозуміли – не прорвемося.



Мелітополець з родиною продовжував шлях територією Росії до кордону з Латвією. Після декількох невдалих спроб перетину кордону – російські митники без пояснення причин не пропускали автомобілі, розповів українець.

– Вдалось знайти найменшу чергу – 190 автомобілів. Цю колону росіяни не пропускали 5 діб.

Зрештою, чоловік та його супутники змогли виїхати через країни Балтії. Після двох виснажливих тижнів евакуації з окупації українці відчули себе у безпеці в Європі.