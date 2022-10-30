З Мелітополя – до Грузії. Як українці долають шлях із російської окупації?

Оголошена у Росії мобілізація торкнулася також нових окупованих територій України – там почали формувати так звані «добровольчі батальйони» з місцевих жителів. Багато чоловіків призовного віку прислухались до порад керівництва України та вирішили уникнути перспективи бути кинутими на фронт проти своїх. Серед них – 40-річний житель міста Мелітополя Запорізької області, який розповів проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» про евакуацію своєї родини з окупованого міста.
Чоловік розповів, що взяв брата і 10-річного сина та колоною з чотирьох автівок вирушив у бік Грузії через окупований Крим.
Вийшли чоловіки та кажуть: «Хлопці, скидайтеся грошима, ми вас провеземо»
– Десь за 200 кілометрів до грузинської митниці проїхали один російський блокпост, де переглянули авто, перевірили документи і без жодних проблем пропустили далі. Під'їхали ми до другого. Там нас буквально послали нецензурною лайкою. Повертаємося до першого блокпосту. Проїхали метрів 500 і тут до нас під'їжджає автівка з тонованим склом, без номерів. Вийшли чоловіки та кажуть: «Хлопці, скидайтеся грошима, ми вас провеземо». Ми на це не повелися.
За словами чоловіка, блокпост, де його автівку розвернули, проїхати згодом таки вдалося. Далі, каже мелітополець, в нього знову вимагали гроші. Російські силовики, за його словами, вдавалися до практики «мору».
У людей просто бізнес – по «десятці» з авто
– Чотири кілометри до Владикавказу. Там пост поліції. На їхніх автівках є номер «гарячої» лінії, але одну цифру затерто. Напевно, щоб не додзвонилися. Ці поліцейські загнали нас у «відстійник». Підходить чоловік і відкрито каже: «Давайте по 10 тисяч рублів з автівки і ми вас проведемо далі». Пів дня простояли у цьому «відстійнику». Таких як ми машин було близько 150. У людей просто бізнес – по «десятці» з авто.
Випробування часом тривало 12 годин, каже мелітополець. За його словами, весь цей час купа людей, немає можливості відвідати вбиральню та навіть поїсти. Особливо складно у таких умовах із дітьми.
– Під'їжджаємо до кордону з Грузією. Черга – 10 кілометрів один ряд. Ми за добу просунулися, мабуть, кілометри на два. Поки стояли, що тільки нам не пропонували, і продати авто, і просили грошей за швидкий виїзд із черги. Дехто платив. Групи з п'ятьох, наприклад автівок, на пару кілометрів вперед за гроші пропускали. Далі вони опинялися заблокованими з усіх боків, оскільки колона рухається у шість рядів. Можливості виїхати з пастки більше не було, і гроші, ясно що ніхто не поверне. Тому багато покинутих машин, бо хтось не витримав і просто пішов пішки... Ці авто вже ніяк не об'їхати.
«Пригода» у кілометрових чергах тривала три доби. Після відео з квадрокоптера поширене в соцмережах, де видно, що коїться на грузинській митниці, чоловік ухвалив рішення повертатись назад.
Заснули на кілька хвилин. А нас вже ззаду два авто без номерів заблокували – підозрілі люди у масках
– Ми виїхали з колони за заправку, поруч стоянка і дві фури. Ми припаркувались між цими фурами. Не спали, здавалось вічність. Заснули на кілька хвилин. А нас вже ззаду два авто без номерів заблокували – підозрілі люди у масках... Ми вирішили негайно розвертатися, бо точно зрозуміли – не прорвемося.
Мелітополець з родиною продовжував шлях територією Росії до кордону з Латвією. Після декількох невдалих спроб перетину кордону – російські митники без пояснення причин не пропускали автомобілі, розповів українець.
– Вдалось знайти найменшу чергу – 190 автомобілів. Цю колону росіяни не пропускали 5 діб.
Зрештою, чоловік та його супутники змогли виїхати через країни Балтії. Після двох виснажливих тижнів евакуації з окупації українці відчули себе у безпеці в Європі.
- Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого.
- Станом на 10 вересня, за словами мера Івана Федорова, із міста виїхало близько половини жителів. Водночас він зазначив, що в останні півтора місяця у Мелітополі посилюється рух опору.
- Президент Росії Володимир Путін 19 жовтня заявив про рішення запровадити воєнний стан на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Це рішення мотивується тим, що нібито «проти територіальної цілісності Російської Федерації застосовується збройна сила». Воєнний стан запровадили з 20 жовтня.
- Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 19 жовтня зазначив, що Росія найближчим часом буде намагатися мобілізувати до своєї армії чоловіків з окупованої частини півдня.
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