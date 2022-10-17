З окупації – під ракетні удари. Життя та смерть мелітопольців у прифронтовому Запоріжжі

З самого початку російської окупації жителі Мелітополя почали перебиратися до Запоріжжя. Це найближче місто на підконтрольній владі України території. За сім місяців обласний центр став для мелітопольців другою домівкою. Скільки мелітопольців перебуває зараз у Запоріжжі? Як вони допомагають боротися з наслідками обстрілів та скільки мелітопольців загинуло через ракетні удари російської армії, дізнавався проєкт «Новини Приазовʼя».

Російські війська останніми тижнями посилили обстріли Запоріжжя. Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, за даними місцевої влади, станом на кінець вересня Запоріжжя зазнало понад 20 ракетних обстріли, які спричинили жертви серед населення та руйнування різних об’єктів міста. Майже половина з цих ракетних обстрілів припало на останні два тижні вересня.

12 жовтня голова ОВА повідомив, що понад 70 цивільних жителів Запоріжжя загинули внаслідок російських обстрілів за останні два тижні.

Вранці 15 жовтня голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що російські війська випустили дрони-камікадзе по Запоріжжю вночі і вдарили ракетами С-300 вранці.

Внаслідок ракетного удару по Запорізькій області в ніч на неділю, 16 жовтня, було пошкоджено дві школи і парк, повідомив голова ОВА.

25-річна жителька Мелітополя, яка разом із чоловіком та дворічною дитиною три тижні тому евакуювалась у Запоріжжя, розповіла, як виглядає життя у Запоріжжі з посиленням ракетних обстрілів окупантів.



«Ми дуже раділи, що нарешті вдалось вибратись з окупації. Ледь знайшли квартиру в оренду – дуже дорого, платимо 8 тисяч за однокімнатну. Переїхали і вдихнули свободу. Але тривав наш спокій недовго», – зазначила жителька Мелітополя.

За її словами у квартирі вони перебувають лише кілька годин на день.



«Я із сином буквально живу у сховищі. Ми в Олександрівському районі. У нашій висотці підвал не дуже надійний, тому ми бігаємо у школу, що знаходиться поруч. Це просто щоденний жах. «Прилітає» так, що здається у двох метрах бахнуло», – поділилася жінка.

На сьогодні понад 10 тисяч мелітопольців знайшли прихисток на території Запоріжжя

Міський голова Іван Федоров в коментарі «Новинам Приазовʼя» розповів, скільки мелітопольців наразі живуть у Запоріжжі:

«За останні 10 днів суттєво погіршилась військова ситуація у Запоріжжі. Майже кожної ночі рашисти (російські військові – ред.) випускають від 5 до 15 ракет по житлових, цивільних та інфраструктурних об'єктах міста Запоріжжя. На сьогодні понад 10 тисяч мелітопольців знайшли прихисток на території обласного центру, як найближчого міста до території окупованого Мелітополя. Всі вони хочуть якомога швидше повернутись до своїх домівок».



За його даними, під час ракетних обстрілів Запоріжжя загинули більше ніж 70 мирних жителів. Серед них – 10 мелітопольців.



Переселенці з Мелітополя, які проживають у Запоріжжі, в якості волонтерів стали на допомогу у розбиранні завалів.

Майже двісті мелітопольців стали волонтерами і взяли участь у розбиранні завалів житлових будинків

«Мелітопольці згуртувались навколо горя, яке у Запоріжжя приносять російські ракетні обстріли. На знак вдячності вони вирішили допомогти місту. Майже двісті мелітопольців стали волонтерами і взяли участь у розбиранні завалів житлових будинків», – зазначив мер Мелітополя.



Федоров каже, що на сьогодні в Запоріжжі ситуація «дуже загрозлива», тому жінкам та дітям все ж радять евакуюватися до більш безпечних місць.



«Мелітопольці (які евакуювались до Запоріжжя – ред.), та мешканці обласного центру на сьогодні замислюються про виїзд з міста через постійні ракетні удари. Люди відреагували на заклик голови обласної військової адміністрації про те, що жінки та діти мають покинути Запоріжжя як територію, яка є вкрай небезпечною для перебування», – повідомив він, не уточнивши, куди саме прямують мелітопольці із Запоріжжя.



«Новини Приазовʼя» поцікавились в мелітопольців, які все ще залишаються в Запоріжжі, що їм відомо про подальшу евакуацію їхніх земляків. Люди зазначають, що після пережити масованих ракетних ударів багато, хто намагається виїжджати взагалі за межі України.

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого.

Станом на 10 вересня, за словами мера Івана Федорова, із міста виїхало близько половини жителів. Водночас він зазначив, що в останні півтора місяця у Мелітополі посилюється рух опору.