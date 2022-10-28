Шойгу розповів Путіну про «завершення мобілізації». Указ про це Путін не підписував

Заходи щодо так званої часткової мобілізації в Росії закінчено, повідомив 28 жовтня на зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним міністр оборони країни Сергій Шойгу. Мобілізація була оголошена указом президента від 21 вересня. Указ про її завершення Путін ще не підписував.

Шойгу прозвітував, що всього призвано 300 тисяч осіб. Чи це справді так, наразі встановити неможливо. За словами міністра оборони, 82 тисячі мобілізованих вже перебувають у зоні бойових дій, ще 218 тисяч готуються на полігонах. Середній вік призваних у межах мобілізації становить 35 років. Міністр також визнав проблеми із постачанням призовників, але заявив, що вони були лише на початку мобілізаційних заходів.

Шойгу заявив, що додатковий призов не планується. За його словами, війська комплектуватимуться за рахунок контрактників та добровольців.

Правозахисники регулярно повідомляли про порушення владою оголошених правил мобілізації та про те, що багато хто з мобілізованих навіть не проходить медогляди. Самі призовники скаржилися на погані умови утримання, недостатнє постачання та погрози з боку командирів. Також було зафіксовано випадки, коли до армії забирали тих, хто мав бронь. Після початку мобілізації в Росії зросло число підпалів військкоматів та адміністративних будівель.

У ЗМІ вже з’являлися повідомлення про загибель десятків мобілізованих росіян на території України. Іноді між призовом та повідомленням про загибель минажє менш як три тижні. Путін, коли його запитали про це, сказав, що терміни підготовки перед відправкою на фронт становлять від пʼяти до десяти днів, а згодом підготовка проводиться вже у зоні бойових дій.