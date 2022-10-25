«Медіазона»: до середини жовтня в Росії могли мобілізувати щонайменше 492 тисячі осіб

У Росії до середини жовтня 2022 року могли мобілізувати щонайменше 492 тисячі осіб, підрахувало видання «Медіазона», порівнявши інформацію від загсів із даними Росстату і перепису населення.

«Медіазона» розрахувала кількість призваних на війну російських чоловіків, взявши за основу дані про зростання числа весіль після оголошення мобілізації (отримання повістки дозволяє одружитися відразу в день звернення).

Так, сумарно в 75 регіонах, щодо яких журналісти мали точні дані, «прискорені» весілля зіграли 31 тисяча пар. Для кожного з регіонів із відомими даними про весілля видання вирахувало свій відсоток мобілізації – і співвіднесло його з даними про кількість чоловіків віком від 18 до 49 років. Підрахунки показали, що до середини жовтня у цих регіонах мобілізували не менше ніж 431 тисячу людей.

Щоб оцінити кількість мобілізованих у регіонах без даних, журналісти взяли середній відсоток мобілізації в 1,56%. У цьому випадку, за їхніми підрахунками, виходить, що по всій Росії до середини жовтня могли мобілізувати 492 тисячі осіб.

Найбільшу частку мобілізованих зафіксовано на сході країни, найменше мобілізованих призвали з Москви.

Правозахисники і юристи, які вивчили основні положення указу Путіна, раніше дійшли висновку, що документ дозволяє провести мобілізацію необмеженої кількості військовозобов’язаних. Жителі Росії при цьому повідомляли, що повістки приходять усім без розбору: тим, хто не служив, багатодітним батькам, людям з інвалідністю і навіть померлим.

«Часткова» мобілізація (так вона офіційно називається в указі президента РФ Володимира Путіна) у Росії була оголошена 21 вересня. У Міноборони РФ заявили про намір мобілізувати 300 тисяч людей. 14 жовтня Путін заявив, що вже мобілізовано 222 тисячі, а до кінця жовтня мобілізацію буде завершено.

Після оголошення мобілізації у Росії для участі у війні проти України росіяни масово втікають до Грузії, Туреччини, Казахстану, Вірменії та інших країн, які мають з Росією безвізовий режим. Точних даних про кількість людей, які виїхали з РФ після 21 вересня, немає. Як повідомило 25 вересня російське видання «Новая газета. Европа» з посиланням на джерело в адміністрації президента Росії, з країни після оголошення мобілізації виїхали 261 тисяча чоловіків.