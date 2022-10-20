Росія офіційно завершує часткову мобілізацію, але вручення повісток не припиняється – Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України заявляє, що військово-політичне керівництво Росії офіційно завершує часткову мобілізацію, але при цьому примусове вручення повісток окремим категоріям російських громадян не припиняється.

«У населеному пункті Мосрентген Московської області мобілізованих розмістили в пункті дислокації 27-ої окремої мотострілецької бригади для їх медичного огляду та подальшого направлення в зону бойових дій. В ході уже проведених мобілізаційних заходів виникають суттєві проблеми. Окупаційне керівництво продовжує примусову мобілізацію чоловічого населення на тимчасово зайнятих територіях. Одночасно розпочато евакуацію цивільного населення на окремих напрямках», – йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Раніше представник ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив, що після оголошення в Росії мобілізації загалом зросла кількість російських військових, які здаються в полон.

Мобілізацію в Росії оголосили 21 вересня. Президент Росії Володимир Путін назвав її «частковою», наголосивши, що будуть призивати людей, які служили в армії та мають бойовий досвід. Однак були зафіксовані численні випадки призову та відправлення на фронт без навчання людей без реального військового досвіду.

Минулого тижня Путін заявляв, що мобілізація має завершитися протягом найближчих двох тижнів. Низка регіонів звітувала про її завершення ще раніше – проте не завжди це означало закінчення відправлення людей до армії.

Крім того, вже надходять повідомлення про загибель мобілізованих на фронті в Україні.

У Пентагоні заявляли, що Москві буде важко досягти мобілізації анонсованої кількості резервістів.