У ГУР розповіли, чи здаються російські військові в полон разом з технікою

У Головному управлінні розвідки повідомили, що російські військові здаються в полон разом з технікою – такі випадки були зафіксовані на Харківщині та Херсонщині. Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

«І на Харківському, і на Херсонському напрямку такі випадки були. Здача в полон з технікою має свої складнощі організаційні та логістичні. Є заявки, які перебувають в стадії обробки, а є реалізовані заявки. З міркувань того, що проект ( проект «Хочу жити», який спрямований на російських військових, які хочуть здатися в полон) продовжується, і інструменти, які були використані для виведення цих людей на підконтрольну Україні територію, з безпекою для них, і для наших військових, поки що деталі ми не розголошуємо», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

У розвідці не уточнюють, скільки було таких випадків і яку техніку надали військові РФ.



Юсов повідомив, що після оголошення в Росії мобілізації загалом зросла кількість російських військових, які здаються в полон.

Навесні Україна запровадила програму для російських військових, в рамках якої вони можуть здатися і продати техніку та озброєння.