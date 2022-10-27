Від голодування до виїзду з країни: в Росії набирають обертів відмови та втеча від мобілізації

У Росії більшає відмов від мобілізації у різних формах, а також набирає обертів виїзд чоловіків за кордон усіма можливими способами, щоб не потрапити на війну в Україні. Від охоронців до урядовців. Про це повідомляє російська служба Радіо Cвобода, видання «Медіазона»,«Верстка» та інші.

20-річний фрезерувальник із Москви Антон Гнедовець два тижні тримав голодування, протестуючи проти мобілізації, – і повернувся додому, повідомляє «Медіазона».

Як уточнює видання, Антон працював у МДТУ імені Баумана, а попри бронь, його мобілізували на початку жовтня.

Гнедовець каже, що офіцери залякували тих, хто відмовлявся служити, погрожували в'язницею та відправити їх на передову. А сам він пішов на радикальний жест – відмовився одягати військову форму та підкорятися старшим за званням. Його пригрозили «відправити на передову і там розстріляти», і він оголосив голодування.

У результаті керівництво частини так і не спромоглося вирішити, що робити з Гнедівцем. «Я так і залишився за штатом усієї частини. І, відповідно, мене поклали на дальнє ліжко і сказали: «Лежи, деградуй. Здохнеш - напишемо, що ти, мовляв, самогубився», – згадує він.

У цей час його мати писала скарги до військової прокуратури та міністерства оборони, щодня ходила у військкомат, намагаючись повернути сина додому.

В результаті 19 жовтня Антон Гнедовець отримав клопотання з військкомату, згідно з яким йому необхідно було повернутися до Москви, до об'єднаного військового комісаріату Бабушкінського району. Фрезерувальник викликав таксі і поїхав додому.

Кримінальна справа за СЗЧ через діру у паркані

Кримінальну справу за «самовільного залишення частини» (СЗЧ) уперше за новими змінами до законодавства Росії порушили щодо молодшого сержанта із Мирненського району Якутії, повідомив правозахисник Павло Чіков.

Згідно з опублікованою копією постанови про порушення справи, увечері 30 вересня мобілізований утік із розташування військової частини 46108 в бурятському місті Улан-Уде (5-та окрема танкова бригада, яка бере участь у війні в Україні). Кримінальну справу порушили 17 жовтня.

Ні в яку Україну не поїду, не стрілятиму ні в яких українців

«Обвинувачений заявив командиру: «Ні в яку Україну не поїду, не стрілятиму ні в яких українців». Повідомив, що після цього йому погрожували розправою та кримінальною відповідальністю.

Після цього він утік із частини через дірку в паркані», – уточнив Чиков у своєму телеграм-каналі. Імʼя мобілізованого у повідомленні правозахисника не розкривається, офіційних коментарів влади поки що немає.

Кримінальну відповідальність за самовільне залишення військової частини мобілізованої було запроваджено 24 вересня 2022 року у пакеті військових поправок до Кримінального кодексу, внесених до Думи за день до оголошення мобілізації. За відповідною статтею передбачено покарання до пʼяти років позбавлення волі.

Чиновники втекли, працювати нікому

Російські чиновники опинилися серед біженців, які залишають країну після оголошення мобілізації. Виїжджають співробітники підвідомчих уряду організацій та уряду.

Як повідомило видання «Верстка», до третини чиновників із московської мерії виїхали за кордон після смерті мобілізованого колеги.

Їдуть, залишивши на робочому місці речі, не помивши свою чашку

Пересічним співробітникам московської мерії не надали вчасно обіцяну бронь, а державним організаціям, підпорядкованим місту, її не обіцяли зовсім, стверджує видання.

«Тікають так, що аж п'яти виблискують, – каже одне із співрозмовників «Верстки». – До смішного: їдуть, залишивши на робочому місці речі, не помивши свою чашку».

Утікли і поки ніким замінити

Це призвело до труднощів у роботі відомств російської столиці:

деякі відділи департаментів простоюють цілодобово через відсутність фахівців;

не можуть користуватися можливостями електронного документообігу, оскільки співробітники, які відповідали за нього, поїхали;

губляться важливі документи, зокрема про бюджетні витрати.

В одній із підвідомчих установ Департаменту транспорту Москву через відсутність співробітників втратили кілька важливих бюджетних документів, їх не вдалося знайти та відновити, оскільки співробітники раніше залишили країну.

Журналістам стало відомо про від'їзд співробітників російського міносвіти, міністерства цифрового розвитку, російського Центробанку.

У деяких підвідомчих організаціях втеча чоловіків за кордон стала масовою, стверджується у розслідуванні журналістів.

Охоронці та футбольні функціонери

Співробітник підвідомчої установи міністерства транспорту Росії розповів журналістам, що кілька відділів «просто повністю знялися та поїхали».

В одній із установ російського МОЗ масово звільнилися охоронці-чоловіки.

Після товариського матчу збірної Росії з футболу в Бішкеку в місті залишилося 10 людей з апарату Російського футбольного союзу, розповідає «Верстка». Вони просто не сідали на зворотний рейс до Москви 24 вересня.

Один із чиновників сказав виданню, що перестав вірити заявам влади після оголошення мобілізації.

«Влада не дотримується обіцянок і обманює навіть тих, хто, як я, готовий її слухати», – сказав він.

Штурмують Верхній Ларс – грошей не давати

У Раді Федерації (верхній палаті Федеральних зборів РФ – ред.) закликали припинити виплату зарплат росіянам, які втекли з країни від мобілізації.

Автором ініціативи виступив член комісії Радфеду із захисту державного суверенітету Володимир Джабаров. На його думку, банківські структури Росії мають зупинити виплати зарплат громадянам РФ, які втекли з країни, але продовжують віддалено працювати на російські компанії.

А ви знаєте, що вони сидять «на удальонкє»?

«Побігли молоді хлопці, штурмують Верхній Ларс, а ви знаєте, що вони сидять «на удальонкє», отримують зарплату від наших банківських структур. Я вважаю, що це неправильно. Поїхав – будь здоров. Чому ти годуєш економіку іншої країни. Ти ж там витрачаєш зароблені гроші. Тому я думаю, що треба з цією справою, звісно, покінчувати», – цитує Джабарова агенція «РИА Новости».

У Грузії перебувають 112 733 громадян Росії, які приїхали з 1 січня по 30 вересня 2022 року. Такі дані у відповідь на депутатський запит надало грузинське МВС, пише «Ехо Кавказу».

Тільки у вересні кордон Грузії перетнули 222 274 росіянина. Тож реальна кількість росіян, які перебувають у Грузії, може бути вищою за рахунок тих, хто приїхав у жовтні. В середньому 11 тисяч росіян в'їжджають, на добу. Грузинська опозиція вимагає закрити кордон із РФ або запровадити візи.