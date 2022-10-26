МЗС Росії використало фото зі Словенії та Мексики для заяв про «брудну бомбу України»

Міністерство закордонних справ Росії 26 жовтня заявило в своєму англомовному твіттері, що володіє інформацією, нібито дві неназвані українські організації отримали прямий наказ виготовити так звану брудну бомбу.

Як ілюстрації до посту були опубліковані фотографії, частину з яких користувачі впізнали як зняті в 2010-х роках у Словенії та Мексиці.

Уряд Словенії опублікував відповідь, підкресливши, що країна відповідально ставиться до зберігання ядерних відходів і не веде жодних робіт, пов’язаних з брудними бомбами.

На фотографіях, опублікованих у твіттері МЗС Росії, зображені невідома атомна електростанція, контейнери для зберігання радіоактивних відходів та пластикові мішки зі значком радіації та написом «радіоактивно» латинкою. Російське дипломатичне відомство також супроводило фото підписом, за яким роботи зі створення брудної бомби в Україні нібито вже увійшли до фінальної фази.

Водночас, як зазначає російська служба Радіо Свобода, користувачі твітера зазначили, що фото з пластиковими мішками було знято у Мексиці у 2016 році; напис «радіоактивно» зроблено словенською мовою. Воно було вперше опубліковано поліцією Мексики, яка виявила викрадені саме зі Словенії радіоактивні матеріали.

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Кілька кадрів, як показали користувачі, було знято російським державним агентством ТАСС на Білоярській АЕС у Свердловській області. Ще один, як оголосив уряд Словенії, належав словенському агентству з контролю за радіоактивними відходами ARAO: його було зроблено у 2010 році.

Уряд Словенії супроводив допис у відповідь заявою глави ARAO Санді Віршека, що радіоактивні відходи в країні зберігаються з дотриманням усіх заходів безпеки і не використовуються для виготовлення брудних бомб.

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23 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу звинуватив Київ у можливому застосуванні «брудної бомби» – зброї, що поєднує в собі радіоактивний матеріал зі звичайною вибухівкою. 26 жовтня Шойгу провів переговори зі своїми колегами з Індії та Китаю, де говорив знову про можливі провокації з боку України із застосуванням «брудної бомби».

Заяви Москви розцінили як безпідставні Сполучені Штати, Велика Британія, Франція та НАТО.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 23 жовтня відкинув заяви Москви про підготовку Україною провокацій із застосуванням «брудної бомби».

Після звинувачень Москви щодо ймовірного застосування «брудної бомби» Київ запросив МАГАТЕ «терміново направити експертів на мирні об’єкти в Україні, які Росія брехливо описує як місця розробки «брудної бомби». Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії відвідають ці об’єкти.