Втрати Росії у війні проти України перевищили 68 тисяч військових – Генштаб ЗСУ

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 68 420 своїх військових, повідомив вранці 25 жовтня Генеральний штаб ЗСУ. За останню добу, як йдеться в повідомленні, загинули 480 російських військових.

Серед інших втрат Росії, за даними Генштабу:

танки ‒ 2611 (21 – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 5321 (+26)

артилерійські системи – 1674 (+1)

РСЗВ – 377 (+2)

засоби ППО ‒ 190 (+1)

літаки – 271 (+1)

гелікоптери – 248 (+3)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1372 (+2)

крилаті ракети ‒ 350

кораблі /катери ‒ 16

автомобільна техніка й автоцистерни – 4054 (+10)

спеціальна техніка ‒ 149.

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.