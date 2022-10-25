Втрати Росії у війні проти України перевищили 68 тисяч військових – Генштаб ЗСУ

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 68 420 своїх військових, повідомив вранці 25 жовтня Генеральний штаб ЗСУ. За останню добу, як йдеться в повідомленні, загинули 480 російських військових.
Серед інших втрат Росії, за даними Генштабу:
- танки ‒ 2611 (21 – за останню добу)
- бойові броньовані машини ‒ 5321 (+26)
- артилерійські системи – 1674 (+1)
- РСЗВ – 377 (+2)
- засоби ППО ‒ 190 (+1)
- літаки – 271 (+1)
- гелікоптери – 248 (+3)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1372 (+2)
- крилаті ракети ‒ 350
- кораблі /катери ‒ 16
- автомобільна техніка й автоцистерни – 4054 (+10)
- спеціальна техніка ‒ 149.
21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.
За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.
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