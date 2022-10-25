Росія втратила 25% парку гелікоптерів Ка-52 своїх ВПС – розвідка Британії

Росія втратила понад 25% гелікоптерів Ка-52, що є на озброєнні її Військово-повітряних сил, повідомила розвідка Великої Британії вранці 25 жовтня.

«З моменту вторгнення в Україні було підтверджено щонайменше 23 втрати російських ударних вертольотів Ка-52. Це становить понад 25% парку з 90 Ка-52 російських Військово-повітряних сил і майже половину загальних втрат гелікоптерів Росії в Україні. Російські ударні вертольоти, ймовірно, зазнали особливих втрат від українських переносних зенітно-ракетних комплексів», – йдеться в повідомленні, поширеному Міністерством оборони Великої Британії.

У розвідці наголошують, що Росія все ще не може зберегти перевагу в повітрі, щоб «надійно здійснювати ефективну підтримку з повітря поблизу лінії фронту, а її артилерійські боєприпаси закінчуються».

«Російські командири, ймовірно, все частіше вдаються до виконання ударних вертолітних місій високого ризику як одного з небагатьох доступних варіантів забезпечення безпосередньої підтримки військ у бою», – йдеться в повідомленні.

Напередодні Повітряні сили ЗСУ повідомили, що українські військові за добу збили три російські вертольоти Ка-52. Вартість одного такого гелікоптера складає 16,2 мільйона доларів.

За даними Генштабу ЗСУ, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 248 гелікоптерів.

Росія не повідомляє про втрати своєї техніки. 21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.