Три російських Ка-52 збили за добу на Херсонщині – Повітряні сили ЗСУ

Українські військові збили третій за добу російський вертоліт Ка-52, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.

«24 жовтня близько 21:30 в Бериславському районі Херсонщини, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь» Повітряних Сил ЗС України збито третій за добу російський вертоліт Ка-52, можливо, із двигунами від українського виробника», – йдеться у повідомленні.

Раніше сьогодні Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття у Бериславському районі Херсонщини двох російських вертольотів Ка-52.

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За даними Генштабу ЗСУ, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 245 гелікоптерів.

Росія не повідомляє про втрати своєї техніки. 21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.