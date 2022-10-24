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Мінус два Ка-52 за пів години. Повітряні сили ЗСУ повідомляють про збиття російських вертольотів на Херсонщині

За даними Генштабу ЗСУ, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 245 гелікоптерів. Фото ілюстративне

На Херсонщині українські військові за пів години збили два російські ударні вертольоти Ка-52, повідомляє у телеграмі Повітряних сил ЗСУ.

«24 жовтня, з 13.00 по 13.30, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділами Одеської та Херсонської зенітних ракетних бригад повітряного командування «Південь» Повітряних Сил збито два ударних вертольоти Ка-52», – йдеться у повідомленні.

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За даними Генштабу ЗСУ, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 245 гелікоптерів.

Росія не повідомляє про втрати своєї техніки. 21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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