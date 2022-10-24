Мінус два Ка-52 за пів години. Повітряні сили ЗСУ повідомляють про збиття російських вертольотів на Херсонщині

На Херсонщині українські військові за пів години збили два російські ударні вертольоти Ка-52, повідомляє у телеграмі Повітряних сил ЗСУ.

«24 жовтня, з 13.00 по 13.30, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділами Одеської та Херсонської зенітних ракетних бригад повітряного командування «Південь» Повітряних Сил збито два ударних вертольоти Ка-52», – йдеться у повідомленні.

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За даними Генштабу ЗСУ, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 245 гелікоптерів.

Росія не повідомляє про втрати своєї техніки. 21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.