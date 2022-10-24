Генштаб ЗСУ: Росія за добу втратила 470 військових, 6 танків, 9 БПЛА

Росія за останню добу втратила під час війни проти України ще 470 своїх військових, заявив вранці 24 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати особового складу російської армії складають близько 67 940 військових, кажуть в українському командуванні.

Серед інших втрат Росії у повномасштабній війні, за даними Генштабу, – такі:

танки ‒ 2590 (шість за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 5295 (+11)

артилерійські системи – 1673 (+6)

РСЗВ – 375 (+1)

засоби ППО ‒ 189

літаки – 270

гелікоптери – 245

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1370 (+9)

крилаті ракети ‒ 350

кораблі /катери ‒ 16

автомобільна техніка й автоцистерни – 4044 (+5)

спеціальна техніка ‒ 149 (+1).

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.