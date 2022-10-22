«Полювання триває» – у ЗСУ повідомили про збиття другого за день вертольота РФ

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про другий за добу збитий російський вертоліт Ка-52.

«22 жовтня близько 16:00 зенітним ракетним підрозділом Повітряне командування «Центр» на південному напрямку знищено ще один за сьогодні російський ударний вертоліт Ка-52», – йдеться в повідомленні.

Цей тип вертольота також відомий під назвою «Алігатор», уточнили військові.

Раніше сьогодні, близько 12:00, в Бериславському районі Херсонщини вже був збитий російський ударний вертоліт Ка-52.

Росія про втрати своєї техніки не повідомляє.

З початку повномасштабного російського вторгнення, за інформацією Генштабу ЗСУ, українські військові збили 270 російських літаків та 243 гелікоптери (дані станом на ранок 22 жовтня).