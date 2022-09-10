За три дні ЗСУ знищили російські повітряні цілі на 157,5 мільйона доларів – командування

Протягом трьох днів, з 5 по 7 вересня, Повітряні сили Збройних сил України збили повітряні цілі Росії на загальну суму в понад 157 мільйонів доларів – про це йдеться в заяві командування вранці 10 вересня.

«Усього за три дні війни окупанти пустили на вітер близько 157,5 мільйонів доларів США. І йдеться лише про засоби повітряного нападу: крилаті ракети, літаки та гелікоптери, знищені підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил, ППО Сухопутних військ та ДШВ протягом 5 –7 вересня», – заявляють у штабі.

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Найдорожчою ракетою на озброєнні Росії Повітряні сили назвали крилату ракету Х-101.

«Так от, шість Х-101 противник випустив по Україні 5 вересня (п’ять із них збито ППО Повітряних Сил). Орієнтовна вартість Х-101 – 13 мільйонів доларів за одиницю. 13 х 6 = 78 мільйонів доларів», – повідомляє командування.

Серед інших знищених цілей ЗСУ називають:

дві керовані авіаційні ракети Х-59 – 600 тисяч (300 тисяч доларів за одиницю)

два ударних вертольоти Ка-52 на 32, 4 мільйона доларів (16,2 мільйона доларів за одиницю) та ударний вертоліт Мі-24 (12,5 мільйона доларів за одиницю)

три штурмовика Су-25 на суму 33 мільйона доларів (11 мільйонів доларів за одиницю)

10 безпілотників оперативно-тактичного рівня типу «Орлан-10» – 1 мільйон доларів (по 100 тисяч доларів)

Раніше Генеральний штаб ЗСУ оцінив втрати живої сили російської армії в понад 52 тисячі військових.

Російська сторона втрати своєї техніки зазвичай не коментує.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Збройні сили України на цей час звільнили і взяли під контроль понад 30 населених пунктів на Харківщині.