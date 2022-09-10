Кириленко: російські війська обстріляли 9 громад Донеччини, у Бахмуті один загиблий

Протягом ночі російські війська обстрілювали Донецьку область по всій лінії фронту, від Волноваського до Бахмутського району, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Загалом під обстріли потрапили дев’ять міст і громад.

«В Авдіївці за ніч було кілька масованих обстрілів зі ствольної артилерії по старій та центральній частинам міста – без жертв. У Мар’їнській та Курахівській громадах були періодичні обстріли – обійшлося без постраждалих», – заявив він.

Через обстріл Костянтинівки, за даними голови ОВА, щонайменше одна людина отримала поранення.

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У Бахмутському районі обстрілів зазнали Бахмутська, Соледарська, Світлодарська та Торецька громади.

«Відомо про одного загиблого цивільного у Бахмуті, пошкоджено два будинки. В решті району жертв немає, однак є пошкоджене майно у Торецькій громаді: два будинки та авто у Північному. Також обстрілів зазнали села у Соледарській та Світлодарській громадах», – додав Кириленко.

Він зазначив, що російські війська обстрілюють цивільні об’єкти Донецької області щоночі.