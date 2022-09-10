Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Кириленко: російські війська обстріляли 9 громад Донеччини, у Бахмуті один загиблий

Ілюстраційне фото: наслідки обстрілу Бахмута російськими військами, 8 вересня 2022 року

Протягом ночі російські війська обстрілювали Донецьку область по всій лінії фронту, від Волноваського до Бахмутського району, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Загалом під обстріли потрапили дев’ять міст і громад.

«В Авдіївці за ніч було кілька масованих обстрілів зі ствольної артилерії по старій та центральній частинам міста – без жертв. У Мар’їнській та Курахівській громадах були періодичні обстріли – обійшлося без постраждалих», – заявив він.

Через обстріл Костянтинівки, за даними голови ОВА, щонайменше одна людина отримала поранення.

Читайте також: На Сумщині через російський обстріл зруйновано лікарню, постраждали люди – ОВА

У Бахмутському районі обстрілів зазнали Бахмутська, Соледарська, Світлодарська та Торецька громади.

«Відомо про одного загиблого цивільного у Бахмуті, пошкоджено два будинки. В решті району жертв немає, однак є пошкоджене майно у Торецькій громаді: два будинки та авто у Північному. Також обстрілів зазнали села у Соледарській та Світлодарській громадах», – додав Кириленко.

Він зазначив, що російські війська обстрілюють цивільні об’єкти Донецької області щоночі.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG