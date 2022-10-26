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Генштаб ЗСУ повідомляє про загибель щонайменше 10 російських офіцерів на Луганщині

За даними штабу, це сталося біля населених пунктів Коржове та Миколаївка Луганської області. Фото ілюстративне

На Луганщині внаслідок вогневого ураження за останні днів Росія втратила щонайменше 10 російських офіцерів, повідомив у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

«За уточненою інформацією, підтверджено результати вогневого ураження противника протягом останніх днів. Так, в районах населених пунктів Коржове та Миколаївка Луганської області втрати окупантів склали до 60 осіб загиблими, не менше 10 осіб з них – офіцери», – йдеться у повідомленні.

За даними штабу, українська авіація протягом доби завдала удару по району зосередження живої сили військ РФ, їхнього озброєння та військової техніки.

Крім того, українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади з боєприпасами та 5 інших важливих військових об’єктів противника.

Раніше 26 жовтня у Генштабі повідомили, що Росія за добу втратила в Україні близько 480 своїх військових.

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

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