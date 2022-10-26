Генштаб ЗСУ повідомляє про загибель щонайменше 10 російських офіцерів на Луганщині

На Луганщині внаслідок вогневого ураження за останні днів Росія втратила щонайменше 10 російських офіцерів, повідомив у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.



«За уточненою інформацією, підтверджено результати вогневого ураження противника протягом останніх днів. Так, в районах населених пунктів Коржове та Миколаївка Луганської області втрати окупантів склали до 60 осіб загиблими, не менше 10 осіб з них – офіцери», – йдеться у повідомленні.

За даними штабу, українська авіація протягом доби завдала удару по району зосередження живої сили військ РФ, їхнього озброєння та військової техніки.

Крім того, українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади з боєприпасами та 5 інших важливих військових об’єктів противника.

Раніше 26 жовтня у Генштабі повідомили, що Росія за добу втратила в Україні близько 480 своїх військових.

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.