Війська РФ втратили майже пів тисячі осіб, 17 танків за добу – Генштаб

Росія за добу втратила в Україні близько 480 своїх військових, повідомив вранці 26 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 68 900 осіб, йдеться в повідомленні.
Серед інших втрат Росії, за даними Генштабу, такі:
- танків ‒ 2628 (17 за останню добу)
- бойових броньованих машин ‒ 5351 (+30)
- артилерійських систем – 1686 (+12)
- РСЗВ – 379 (+2)
- засобів ППО ‒ 192 (+2)
- літаків – 271
- гелікоптерів – 248
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1379 (+7)
- крилатих ракет ‒ 350
- кораблів /катерів ‒ 16
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4076 (+22)
- спеціальної техніки ‒ 149.
21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.
За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ