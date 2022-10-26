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Війська РФ втратили майже пів тисячі осіб, 17 танків за добу – Генштаб

Українські військовослужбовці вантажать трофейний російський танк на вантажівку. Біля міста Ізюму на Харківщині, 24 вересня 2022 року

Росія за добу втратила в Україні близько 480 своїх військових, повідомив вранці 26 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 68 900 осіб, йдеться в повідомленні.

Серед інших втрат Росії, за даними Генштабу, такі:

  • танків ‒ 2628 (17 за останню добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 5351 (+30)
  • артилерійських систем – 1686 (+12)
  • РСЗВ – 379 (+2)
  • засобів ППО ‒ 192 (+2)
  • літаків – 271
  • гелікоптерів – 248
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1379 (+7)
  • крилатих ракет ‒ 350
  • кораблів /катерів ‒ 16
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4076 (+22)
  • спеціальної техніки ‒ 149.

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

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