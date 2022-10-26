Розвідка Британії прокоментувала загрози для залізниці РФ, від якої залежні російські військові

Російське керівництво «буде дедалі більше стурбоване» диверсіями на залізниці, на яку покладається армія Росії для розгортання сил в Україні, заявляє британська розвідка.

«24 жовтня 2022 року губернатор Бєлгородської області Росії заявив, що вибуховий пристрій пошкодив залізницю біля селища Новозибків, приблизно за 15 кілометрів від російсько-білоруського кордону. Лінія є основним залізничним сполученням між Росією та південною Білоруссю. Відповідальність за інцидент взяла на себе російська антивоєнна група «Зупини вагони». Від червня це принаймні шоста диверсія на інфраструктурі російської залізниці, за яку відповідальність на себе взяла ця група», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 26 жовтня Міністерством оборони Великої Британії.

У розвідці наголошують, що це «частина ширшої тенденції» протестних нападів на залізниці як у Росії, так і в Білорусі.

«Російські військові в першу чергу покладаються на залізничний транспорт для розгортання сил в Україні, але з мережею, яка простягається на понад 33 000 кілометрів, здебільшого через ізольовані території, систему надзвичайно складно захистити від фізичних загроз. Російське керівництво буде дедалі більше стурбоване тим, що навіть невеликої групи протестно налаштованих громадян, буде достатньо, щоб вдаватися до фізичних диверсій», – йдеться в повідомленні.

Влада Брянської, Бєлгородської та Курської областей Росії, які межують із Україною, неодноразово повідомляла про обстріли, як вони стверджували, з українського боку, внаслідок яких є жертви та руйнування. Українська сторона ці повідомлення не коментує.

Також періодично повідомляється про диверсії на залізничних коліях Росії, за якими на війну в Україні надходять жива сила та техніка. Відповідальність за частину з них беруть на себе групи, які називають себе партизанами, їх учасники виступають проти війни в Україні. Влітку на Брянщині вже був вибух на залізниці.