Росія: у Брянській області на залізниці спрацював вибуховий пристрій – місцева влада 

У Брянській області Росії ввечері 24 жовтня стався підрив невідомого вибухового пристрою на залізниці. Про це заявив на своїй сторінці в соцмережах губернатор області Олександр Богомаз, передає російська служба Радіо Свобода.

Він повідомив, що вибух стався на перегоні між станціями Новозибків та Злинка. Постраждалих немає. Пошкоджено залізничну колію, на місці події працюють екстрені та оперативні служби.

Брянська область на заході межує з Білоруссю. Постраждала залізнична лінія вела до білоруської Гомельської області. На півдні Брянська область межує з Україною.

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Влада Брянської, Бєлгородської та Курської областей Росії, які межують із Україною, неодноразово повідомляла про обстріли, як вони стверджували, з українського боку, внаслідок яких є жертви та руйнування. Українська сторона ці повідомлення не коментує.

Також періодично повідомляється про диверсії на залізничних коліях Росії, за якими на війну в Україні надходять жива сила та техніка. Відповідальність за частину з них беруть на себе групи, які називають себе партизанами, їх учасники виступають проти війни в Україні. Влітку на Брянщині вже був вибух на залізниці.