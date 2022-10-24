Українська розвідка назвала ймовірну причину аварії СУ-30 в російському Іркутську

Військовий літак СУ-30, який впав на житловий будинок в російському Іркутську зазнав катастрофи через низьку якість проведених ремонтних робіт, заявили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

«В результаті льотних випробувань двох літаків Су-30СМ над Іркутськом, один з них зазнав аварії та впав на житловий будинок. Екіпаж загинув. Відомо, що обидва літаки проходили випробовування після проведення ремонтних робіт. Один з них після виконання плану польоту приземлився на аеродромі, другий залишився в повітрі, а екіпаж 20 хвилин не виходив на зв’язок. Перший літак злетів знову та наблизився до аварійного судна. Пілоти візуально засвідчили, що екіпаж аварійного літака – загинув, ймовірно, через несправну кисневу систему», – заявляють в українській розвідці.

У ГУР вважають, що катастрофа російського літака пов’язана з низьким рівнем виконання ремонтних робіт, в результаті під час польоту відбулась розгерметизація салону.

23 жовтня військовий літак Су-30 впав на житловий будинок в російському місті Іркутську. Обидва льотчики загинули; за попередніми даними, жертв серед населення немає. У Росії наразі причину катастрофи не повідомляють.

За фактом катастрофи Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею «порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного

транспорту».

Су-30 – багатоцільовий винищувач, який серійно випускається на Іркутському авіазаводі.