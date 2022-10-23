У Росії військовий літак впав на житловий будинок

У Росії в Іркутську (східний Сибір) на двоповерховий будинок впав літак СУ, повідомляє місцевий губернатор Ігор Кобзєв.

За його даними, даних про постраждалих наразі немає.

Про причину падіння не повідомляється.

Рятувальники уточнили, що сталося падіння літака Су-30, виникла пожежа на площі 200 кв.м.

«Під час випробувального польоту зазнав аварії літак Су-30. Літак впав у межах міста, в секторі приватної забудови», – заявили вони.

17 жовтня в Єйську (Краснодарський край РФ) зазнав катастрофи бомбардувальник Су-34. Літак упав біля дев’ятиповерхового будинку, в якому виникла сильна пожежа, загинули 15 людей.

Міноборони Росії назвало політ навчально-тренувальним і повідомило, що у літака спалахнув один із двигунів. Обидва пілоти катапультувалися і вижили. За інформацією МНС Росії, пожежа сталася через розлив палива.