У Росії військовий літак впав у дворі житлового будинку. Зайнялися 9 поверхів

У місті Єйськ Краснодарського краю Росії ввечері 17 жовтня розбився військовий літак. Він упав у безпосередній близькості від житлового будинку. Виникла сильна пожежа. Пілотам вдалося катапультуватись. На місці події працюють пожежники. Даних про постраждалих наразі немає.

Міністерство оборони Росії підтвердило факт падіння літака. У його заяві йдеться про те, що Су-34 впав під час тренувального польоту. За доповіддю льотчиків, що катапультувалися, причиною катастрофи стало займання одного з двигунів при зльоті.

За попередніми даними МНС Росії, загинули дві особи, 15 – поранені.

Єдина диспетчерська служба Єйська також підтвердила падіння літака і пожежу в будинку. За повідомленнями очевидців, вогнем охоплено дев’ять поверхів житлової будівлі. Площа пожежі становить щонайменше 2 тис. кв. м. На місці працює пожежна охорона. За повідомленнями, бригади швидкої поки що не можуть під’їхати до місця події через сильне задимлення.

Місцеві жителі у соцмережах згадують, що після падіння літака та займання було чути звуки вибухів. Вони припускають, що це вибухав боєкомплект літака.