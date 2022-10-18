Кількість загиблих через падіння військового літака в Росії зросла до 15

Російська влада повідомила, що кількість загиблих внаслідок падіння російського військового літака поблизу житлового будинку в Єйську зросла до 15, зокрема загинули три дитини. Ще 19 людей постраждали.

Влада повідомила, що рятувальники завершили розбирати завали.

17 жовтня в Єйську (Краснодарський край РФ) зазнав катастрофи бомбардувальник Су-34. Літак упав біля дев’ятиповерхового будинку, в якому виникла сильна пожежа.

Міноборони Росії назвало політ навчально-тренувальним і повідомило, що у літака спалахнув один із двигунів. Обидва пілоти катапультувалися і вижили. За інформацією МНС Росії, пожежа сталася через розлив палива.