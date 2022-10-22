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Влада Бєлгородської області РФ повідомила про встановлення захисних споруд

Протитанкові загородження біля Маріуполя, лютий 2022 року (фото ілюстративне)

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив про встановлення в регіоні захисних споруд. На фото, розміщеному російським посадовцем, видно розставлені в два ряди бетонні конструкції, які переважно використовують як протитанкові загородження.

Де саме встановлюють ці споруди, не уточнюється.

Повідомлення з’явилося після того, як раніше сьогодні Гладков повідомив про двох загиблих та понад 10 постраждалих під час обстрілу міста Шебекіно, поблизу кордону з Харківською областю України. Напередодні повідомлялося, що внаслідок обстрілу там спалахнув лакофарбовий завод.

З початку повномасштабної війни в Бєлгороді кілька разів відбувалися вибухи. Через один із них загинули кілька людей. Місцева влада регулярно звинувачує в обстрілах українську сторону, Київ ці звинувачення не коментує.

З району Бєлгорода російські війська, як стверджує українська влада, запускають ракети в бік Харкова та Харківської області.

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