Росія за час війни змінила 4 з 5 генералів-командувачів військами в Україні – розвідка Британії

Військове командування Росії стає «дедалі більш нефункціональним» в ході вторгнення в Україну, заявляє розвідка Великої Британії 18 жовтня.

«На тактичному рівні майже напевно є все гірший дефіцит спроможних російських молодших офіцерів, аби організувати та очолити нещодавно мобілізованих резервістів», – йдеться в зведенні Міністерства оборони.

Відомство вказує на розстріл кількох російських солдат одним із мобілізованих після образ на етнічному ґрунті. На думку британського командування, погане лідерство погіршує моральний дух та єдність у багатьох частинах російських збройних сил.

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«Чотири з п’ятьох генералів, які безпосередньо керували елементами вторгнення в лютому 2022 року, наразі звільнені. Їхня заміна наразі мало допомогла покращити бойові характеристики Росії. Відсутність безперервності командування, ймовірно, буде більш руйнівною, ніж у західній армії, оскільки, згідно з російською доктриною, розробка планів здебільшого залежить від командира особисто, а не є колективною роботою ширшого штабу», – підсумовують у розвідці.

На початку жовтня російське командування призначило генерала армії Сергія Суровікіна командувачем Об’єднаного угруповання військ на війні в Україні.