Лавров: Росії немає сенсу зберігати колишню дипломатичну присутність у західних країнах

Для Росії немає сенсу зберігати колишню дипломатичну присутність у західних країнах, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 18 жовтня на зустрічі з новими співробітниками МЗС РФ.

Лавров сказав, що умови, в яких працюють на Заході російські дипломати, «важко назвати людськими», до того ж, Європа намагається звести до мінімуму співпрацю з Росією.

Він додав, що зовнішньополітична увага Росії має перейти на країни так званого «третього світу»: Азії, Африки, Латинської Америки.

«Африка має колосальну кількість природних ресурсів, ще зовсім не розроблених. Переважна більшість країн Латинської Америки продовжують не просто підтримувати з нами відносини, а зацікавлені в їхньому поглибленні», – наголосив він.

За словами Лаврова, нарощування нових зв’язків «за рахунок перенесення уваги з ошалілого і розлюченого Заходу» дозволить наочно показати, що Росія не перебуває у зовнішньополітичній ізоляції.

Крім того, голова МЗС Росії торкнувся теми повномасштабного вторгнення Росії в Україну, сказавши, що те, що відбувається зараз – «це справжній рецидив колоніального мислення, прагнення підкорити все і вся своїй волі, довести, що «я, гегемон (маю на увазі наших американських колег) житиму. за принципом: що хочу, те й ворочу».

Сергій Лавров не уточнив, які саме аспекти дипломатичної присутності Росії в західних країнах він пропонує скоротити, і чи торкнеться скорочення консульської допомоги громадянам Росії, які проживають за кордоном.

Європейські країни вислали сотні російських дипломатичних співробітників після того, як Москва розпочала повномасштабну війну проти України 24 лютого. Росія відповіла взаємністю, відправивши додому дипломатів з багатьох країн ЄС.