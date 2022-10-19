Втрати російської армії перевищили 66 тисячі осіб – Генштаб

Генеральний штаб Збройних Сил оновив дані про втрати російських військ під час війни в Україні на ранок 19 жовтня.
За даними українського командування, за попередню добу загинули близько 430 російських військових, відтак загальні втрати сягнули 66 280.
Крім того, російська армія втратила:
- 2554 танків (+6 за останню добу)
- 5235 бойових броньованих машин (+16)
- 1637 артилерійських систем (+15)
- 372 реактивні системи залпового вогню
- 189 засобів протиповітряної оборони (+1)
- 269 літаків (+1)
- 242 гелікоптери
- 1286 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+10)
- 323 крилаті ракети (+5)
- 16 кораблів
- 3999 автомобілів і автоцистерн (+14)
- 146 одиниць спеціальної техніки (+2)
«Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках. Дані уточнюються», – зазначає штаб.
За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.
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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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