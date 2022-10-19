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Втрати російської армії перевищили 66 тисячі осіб – Генштаб

За даними українського командування, за попередню добу загинули близько 430 російських військових

Генеральний штаб Збройних Сил оновив дані про втрати російських військ під час війни в Україні на ранок 19 жовтня.

За даними українського командування, за попередню добу загинули близько 430 російських військових, відтак загальні втрати сягнули 66 280.

Крім того, російська армія втратила:

  • 2554 танків (+6 за останню добу)
  • 5235 бойових броньованих машин (+16)
  • 1637 артилерійських систем (+15)
  • 372 реактивні системи залпового вогню
  • 189 засобів протиповітряної оборони (+1)
  • 269 літаків (+1)
  • 242 гелікоптери
  • 1286 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+10)
  • 323 крилаті ракети (+5)
  • 16 кораблів
  • 3999 автомобілів і автоцистерн (+14)
  • 146 одиниць спеціальної техніки (+2)

«Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках. Дані уточнюються», – зазначає штаб.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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