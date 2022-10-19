Через російську агресію загинули 428 дітей – оновлені дані Офісу генпрокурора

Офіс генерального прокурора повідомив про зростання встановленої кількості загиблих дітей через російську повномасштабну війну.

Загалом, за даними ювенальних прокурорів, загалом постраждали 1243 дитини.

«428 дітей загинуло та понад 815 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – йдеться в заяві.

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До цієї статистики додалися дані про трьох, виявлених у стихійному похованні в Лимані на Донеччині.

Також російські обстріли пошкодили 2663 навчальних заклади, 326 з них повністю зруйновані.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.