«ПВК Вагнера» наполовину складається з в’язнів – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України заявляє, що російське керівництво продовжує поповнювати втрати військових за рахунок ув’язнених, зокрема, за даними українського командування, «ПВК Вагнера» складається більше ніж наполовину з найманців цієї категорії.

«Російське військово-політичне керівництво не припиняє вживати заходів щодо поповнення особовим складом підрозділів, що зазнали втрат на території України. Незважаючи на попереднє бронювання переліку працівників критичної інфраструктури РФ, керівники таких підприємств все ж отримують плани, які вимушені виконувати. Тому направляють своїх співробітників до військкоматів. Триває поповнення втрат російських підрозділів за рахунок ув’язнених. Станом на початок жовтня із загальної 8-тисячної чисельності бойовиків «Приватної військової компанії «Вагнер», більше половини складають найманці згаданої категорії», – йдеться у зведенні Генштабу 18 жовтня.

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З огляду на бойові дії Радіо Свобода не має змоги оперативно перевірити цю інформацію з незалежних джерел.

Росія не повідомляє про свої втрати особового складу і техніки. 21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Генштабу ЗСУ, російські втрати від початку повномасштабного вторгнення склали 65 850 військових.