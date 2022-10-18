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«ПВК Вагнера» наполовину складається з в’язнів – Генштаб

«Триває поповнення втрат російських підрозділів за рахунок ув’язнених»

Генеральний штаб Збройних сил України заявляє, що російське керівництво продовжує поповнювати втрати військових за рахунок ув’язнених, зокрема, за даними українського командування, «ПВК Вагнера» складається більше ніж наполовину з найманців цієї категорії.

«Російське військово-політичне керівництво не припиняє вживати заходів щодо поповнення особовим складом підрозділів, що зазнали втрат на території України. Незважаючи на попереднє бронювання переліку працівників критичної інфраструктури РФ, керівники таких підприємств все ж отримують плани, які вимушені виконувати. Тому направляють своїх співробітників до військкоматів. Триває поповнення втрат російських підрозділів за рахунок ув’язнених. Станом на початок жовтня із загальної 8-тисячної чисельності бойовиків «Приватної військової компанії «Вагнер», більше половини складають найманці згаданої категорії», – йдеться у зведенні Генштабу 18 жовтня.

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З огляду на бойові дії Радіо Свобода не має змоги оперативно перевірити цю інформацію з незалежних джерел.

Росія не повідомляє про свої втрати особового складу і техніки. 21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Генштабу ЗСУ, російські втрати від початку повномасштабного вторгнення склали 65 850 військових.

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