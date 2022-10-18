Армія РФ використовує мобілізованих в’язнів для розвідування позицій на передовій – СБУ

Армія РФ використовує мобілізованих в’язнів для розвідування українських позицій на передовій. Про це повідомляє Служба безпеки України.

«Набираючи зеків у російських тюрмах, очільник ПВК «Вагнер» обіцяв їм, що вони зможуть «змити свої гріхи» кров’ю українців та отримають «чисті» документи. Та попри обіцянки їх закидають на передову як «гарматне м’ясо», – зазначають у СБУ, посилаючись на дані, отримані від одного із військовополонених.

З огляду на бойові дії Радіо Свобода не має змоги оперативно перевірити цю інформацію з незалежних джерел.

13 жовтня Служба безпеки України заявила про ліквідацію «агентурної мережі ФСБ», яка складалася із ув’язнених з угруповання «ЛНР».

Того ж дня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на окуповану Луганщину армія РФ звозить мобілізованих з в’язниць.