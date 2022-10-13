На окуповану Луганщину армія РФ звозить мобілізованих з в’язниць – Гайдай

На окуповану Луганщину армія РФ звозить мобілізованих з в’язниць. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«На окуповані території завозять мобілізованих з РФ. Це і так звані свіжомобілізовані цивільні, і це мобілізовані із закладів, де вони проходили певні терміни виправні. Ну тобто «зеків» позвозили і їх позвозили достатньо немало», – зазначив він.

Перевірити ці дані незалежно з інших джерел немає можливості. Проте раніше неодноразово повідомлялося про вербування ув'язнених.

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21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про «часткову мобілізацію» для продовження війни проти України. За словами Путіна, призову на військову службу підлягають громадяни, які перебувають у запасі. Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що «під час часткової мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів». Низка джерел стверджує, що влада РФ планує мобілізувати близько мільйона громадян.

29 вересня Путін заявив, що в ході оголошеної в країні мобілізації були допущені «помилки». Путін закликав виправити їх, а також «повернути додому» людей, які були призвані до армії безпідставно.

У Пентагоні вважають, що Москві буде важко досягти мобілізації анонсованої кількості резервістів.

Британська розвідка 5 жовтня повідомила, що Україна продовжує досягати прогресу в наступальних операціях як на північно-східному, так і на південному фронтах, зокрема, «українські підрозділи наближаються до кордонів Луганської області».

6 жовтня американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що продовження контрнаступу українських сил на півночі й півдні, ймовірно, змусить Кремль віддавати пріоритет обороні одного району операцій за рахунок іншого, потенційно збільшуючи ймовірність успіху України на обох напрямках.