Росія: після повідомлень про «облави» Собянін заявив про завершення мобілізації в Москві

Мер Москви Сергій Собянін заявив про завершення у російській столиці так званої часткової мобілізації на війну проти України.

У повідомленні, опублікованому на сайті мерії, йдеться про те, що, за інформацією військового комісара Москви, всі завдання з мобілізації виконані. Пункти збору мобілізованих закриваються сьогодні о 14:00, а повістки, розіслані раніше, припиняють свою дію.

Скільки саме москвичів мобілізували, Собянін не уточнив.

Протягом останніх кількох днів надходили повідомлення про «облави» у гуртожитках Москви, а також біля станцій метро, де співробітники російської поліції та військкоматів вручали повістки. Водночас військкомат Москви стверджував, що цього не відбувається.

Подібна практика викликала невдоволення впливового члена Ради федерації Росії Андрія Клішаса, який написав, що «діям посадових осіб, які санкціонували такі «облави», має бути надано правову оцінку».

Президент Росії Володимир Путін минулого тижня заявляв, що мобілізація має завершитися протягом найближчих двох тижнів. Низка регіонів заявляла про її завершення ще раніше – проте не завжди це означало закінчення відправлення людей до армії.

Мобілізацію в Росії оголосили 21 вересня. Путін назвав її «частковою», наголосивши, що будуть призивати людей, які служили в армії та мають бойовий досвід. Однак зафіксовані численні випадки призову та відправлення на фронт без навчання людей без реального військового досвіду.

Крім того, вже надходять повідомлення про загибель мобілізованих на фронті в Україні.

У Пентагоні заявляли, що Москві буде важко досягти мобілізації анонсованої кількості резервістів.