Зеленський: на Бахмутському напрямку зараз найбільше видно божевілля командування РФ

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що на Бахмутському напрямку зараз найбільше видно «божевілля російського командування».



«Ситуація на передовій суттєвих змін не зазнала. Найжорсткіші бої – на Донеччині: Бахмутський напрямок, Авдіївка. Там зараз найбільше видно божевілля російського командування: день за днем протягом місяців вони женуть туди людей на смерть, зосереджують там максимальну потужність артилерійських ударів. Усі наші воїни, які тримають позиції на цих напрямках на Донеччині, – просто герої», – заявив він у своєму відеозверненні.

Зеленський також повідомив, що активні дії тривають і на інших напрямках.

«Хочу сьогодні відзначити бійців 25-ї повітряно-десантної бригади за хоробрість при звільненні окупованих територій на Луганщині. Загалом на фронті всюди зміцнюємо наші позиції, скорочуємо можливості окупантів, знищуємо їхню логістику й готуємо хороші новини для України», – додав президент.

Бахмут – одне з найбільших міст на Донеччині. Уже кілька місяців поспіль його намагається штурмом захопити російська армія. Місто перебуває під контролем української влади. Останнім часом Бахмутський напрямок називають одним з найжорстокіших на фронті.

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14 жовтня британська розвідка заявила, що Росія продовжує наступальні дії в центральній частині Донбасу і «дуже повільно» просувається вперед. У розвідці припускають, що Москва може бачити захоплення Бахмута як передумову до просування в район Краматорська та Слов’янська, який є найбільш значущою частиною Донецької області, підконтрольною Україні.