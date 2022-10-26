Управління стратегічних комунікацій ЗСУ прокоментувало пожежу в окупованому Шахтарську

У окупованому Шахтарську Донецької області стався вибух паливних цистерн, заявило увечері 26 жовтня Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

«Внаслідок необережного поводження з електрозварювальними приладами працівниками станції, які перебували в стані алкогольного сп’яніння» стався вибух паливних цистерн кацапів, які були призначені для заправки техніки всього донецького угруповання військ», – повідомили в управлінні.

Підрозділ ЗСУ посилається на очевидців, за даними яких від вибухової хвилі хиталися багатоповерхові будинки.

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Раніше у соцмережах з’явилися повідомлення про пожежу в окупованому Шахтарську.

Місто перебуває під контролем російських сил і підконтрольних їм угруповань із 2014 року.