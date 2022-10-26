До третини чиновників із мерії Москви виїхали за кордон після смерті мобілізованого чиновника – ЗМІ

Російські чиновники опинилися серед біженців, які залишають Росію після оголошення мобілізації. До третини чиновників із московської мерії виїхали за кордон після смерті мобілізованого колеги. Виїжджають і співробітники підвідомчих уряду організацій і уряду, пише видання «Верстка».

Пересічним співробітникам московської мерії не надали вчасно обіцяну бронь, а державним організаціям, підпорядкованим місту, її не обіцяли зовсім, стверджує видання. «Тікають так, що п’яти виблискують, – каже один з анонімних співрозмовників «Верстки». – До смішного: їдуть, залишивши на робочому місці речі, не помивши чашку».

Це призвело до труднощів у роботі відомств російської столиці: найчастіше відділи департаментів простоюють цілодобово через відсутність фахівців або не можуть користуватися можливостями електронного документообігу, оскільки співробітники, які відповідали за нього, поїхали, пише видання.

В одній із підвідомчих установ Департаменту транспорту через відсутність співробітників втратили кілька важливих бюджетних документів, їх не вдалося знайти і відновити, оскільки співробітники раніше залишили країну.

Журналістам стало відомо про від’їзд співробітників Міносвіти, Міністерства цифрового розвитку, Центробанку Росії. У підвідомчих організаціях втеча стала масовою, стверджується у розслідуванні. Співробітник підвідомчої установи Міністерства транспорту Росії розповів журналістам, що кілька відділів «просто повністю знялися і поїхали». В одній із установ МОЗ Росії масово звільнилися охоронці-чоловіки.

Після товариського матчу збірної Росії з футболу в Бішкеку в місті залишилося 10 людей з апарату Російського футбольного союзу, розповідає «Верстка». Вони просто не сідали на зворотний рейс до Москви 24 вересня.

Один із чиновників сказав виданню, що перестав вірити заявам влади Росії після оголошення мобілізації. «Влада начебто не дотримується обіцянок і обманює навіть тих, хто, як я, готовий її слухати», – сказав він.

«Часткова» мобілізація (так вона офіційно називається в указі президента РФ Володимира Путіна) у Росії була оголошена 21 вересня. У Міноборони РФ заявили про намір мобілізувати 300 тисяч людей. 14 жовтня Путін заявив, що вже мобілізовано 222 тисячі, а до кінця жовтня мобілізацію буде завершено.

Після оголошення мобілізації у Росії для участі у війні проти України росіяни масово втікають до Грузії, Туреччини, Казахстану, Вірменії та інших країн, які мають з Росією безвізовий режим. Точних даних про кількість людей, які виїхали з РФ після 21 вересня, немає. Як повідомило 25 вересня російське видання «Новая газета. Европа» з посиланням на джерело в адміністрації президента Росії, з країни після оголошення мобілізації виїхали 261 тисяча чоловіків.