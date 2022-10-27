У Генштабі ЗСУ розповіли, коли основну частину мобілізованих у РФ відправлять на фронт

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли, коли основну частину мобілізованих у Росії відправлять на фронт.

«Основне задіяння мобілізованих у зоні бойових дій очікується через 1,5-2 тижні. Імовірно, для стримування наших дій на певних ділянках фонту, а також для рівномірного посилення інших ділянок фронту. Частина мобілізованих буде направлена на доукомплектування насамперед тих підрозділів, які зазнали значних втрат в Україні, а з іншої планується сформувати повністю нові підрозділи», – заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

Він також наголосив, що мобілізаційні процеси у РФ та на окупованих нею українських територіях досі продовжуться, попри офіційне оголошення про їх завершення.

«Мобілізація студентів різних форм навчання призвела до зростання різних форм соціальної напруги у так званій «ЛНР»... А в сусідній так званій «ДНР» готують чергову партію ув’язнених до мобілізації», – зазначив Громов і додав, що може йтися про понад 300 таких в’язнів.

Мобілізацію в Росії оголосили 21 вересня. Президент Росії Володимир Путін назвав її «частковою», наголосивши, що будуть призивати людей, які служили в армії та мають бойовий досвід. Однак були зафіксовані численні випадки призову та відправлення на фронт без навчання людей без реального військового досвіду.

В українській розвідці повідомили, що після оголошення в Росії мобілізації загалом зросла кількість російських військових, які здаються в полон. Окрім того, вже надходять повідомлення про загибель мобілізованих на фронті в Україні.

У середині жовтня Путін заявив, що мобілізація має завершитися протягом найближчих двох тижнів. Низка регіонів звітувала про її завершення ще раніше – проте не завжди це означало закінчення відправлення людей до армії.

У Пентагоні заявляли, що Москві буде важко досягти мобілізації анонсованої кількості резервістів.