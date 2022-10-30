«Загроза безпеці». Посол України закликав Німеччину не давати притулок втікачам від мобілізації в РФ

Новий посол України в Німеччині Олексій Макеєв закликав Німеччину не давати притулок російським чоловікам, які втекли з країни, щоб уникнути військової мобілізації, назвавши їх «загрозою безпеці».

Це «молоді люди, які ні про що не шкодують, але все одно хочуть уникнути військової служби», – сказав Макеєв в інтерв’ю газеті Bild am Sonntag, опублікованому 30 жовтня.

Сотні тисяч росіян залишили Росію після того, як президент Володимир Путін оголосив мобілізацію наприкінці вересня.

Макеєв також висловив вдячність Німеччині за підтримку України у війні, яку розв’язала Росія, але сказав, що Берліну потрібно рухатися «швидше».

«Коли я дивлюся на дії Німеччини у цій війні, я іноді думаю: «Ось німецький спорткар їде по автобану зі швидкістю 30 кілометрів за годину», – сказав Макеєв.

Зрештою, Німеччина допомагає, «але тільки тоді, коли вже майже пізно», додав він.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Макеєва послом України у Німеччині 23 вересня.

З 2014 до 2022 року послом України в Німеччині був Андрій Мельник, відомий різкою критикою нерішучості Німеччини надавати військову допомогу Києву.